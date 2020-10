Lea De Seine | sempre più uguale a papà Bradley Cooper

Leggi su vanityfair

(Di martedì 20 ottobre 2020) Per Lea De Seine, 3 anni, figlia di Irina Shayk e Bradley Cooper, la mascherina sul viso è un gioco divertente, e anche alla moda, da condividere con la mamma. Le ultime foto la ritraggono all’uscita dall’asilo, mentre indica l’obiettivo del fotografo, e poi, ancora, nel verde dello zoo di Central Park. Biondissima, occhi chiari, sempre sorridente, Lea sembrerebbe aver preso molto dei geni di papà, a cui (per ora) somiglia in modo impressionante. Irina Shayk e la figlia Lea Cooper dopo l’asilo (Photo by Gotham/GC Images)