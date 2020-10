Il pianto disperato di Pretelli durante la notte: rottura con la Gregoraci (Di martedì 20 ottobre 2020) Puntata di rottura quella del Grande Fratello Vip andata in onda ieri sera. L’episodio più rilevante ha coinvolto Elisabetta Gregoraci, che incalzata da Alfonso Signorini si è trovata costretta ad ammettere di avere un uomo fuori che la aspetta ed ecco il confronto post puntata, finito male, tra la Gregoraci e Pretelli. Quest’uomo corrisponde al nome di Stefano e, benché la showgirl non lo abbia espressamente dichiarato, il segnale segreto rivelato ieri dal conduttore (su indicazione dei social) sarebbe rivolto proprio a lui. Elisabetta Gregoraci ha provato a sviare, ribadendo il concetto che si tratti di un gruppo di amici, ma ormai più nessuno crede a quella versione, tanto meno Pierpaolo Pretelli, che dopo gli aerei e il codice segreto ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 20 ottobre 2020) Puntata diquella del Grande Fratello Vip andata in onda ieri sera. L’episodio più rilevante ha coinvolto Elisabetta, che incalzata da Alfonso Signorini si è trovata costretta ad ammettere di avere un uomo fuori che la aspetta ed ecco il confronto post puntata, finito male, tra la. Quest’uomo corrisponde al nome di Stefano e, benché la showgirl non lo abbia espressamente dichiarato, il segnale segreto rivelato ieri dal conduttore (su indicazione dei social) sarebbe rivolto proprio a lui. Elisabettaha provato a sviare, ribadendo il concetto che si tratti di un gruppo di amici, ma ormai più nessuno crede a quella versione, tanto meno Pierpaolo, che dopo gli aerei e il codice segreto ...

eleoteque : @Mitrucco Esatto, dopo ieri sera e il pianto disperato di lei (ha quasi convinto anche me figurati Pierpaolo) crede… - Italia_Notizie : Il pianto disperato di Pretelli durante la notte: 'Perché la Gregoraci mi ha mentito?' - Bella47707753 : RT @tpwkjade: Le fan di Pierpaolo che vogliono salvare Elisabetta tutto bene?? Dopo che lo ha preso per il culo e lui ha pianto come un dis… - sejcapsq : RT @tpwkjade: Le fan di Pierpaolo che vogliono salvare Elisabetta tutto bene?? Dopo che lo ha preso per il culo e lui ha pianto come un dis… - Princess_Spain : RT @tpwkjade: Le fan di Pierpaolo che vogliono salvare Elisabetta tutto bene?? Dopo che lo ha preso per il culo e lui ha pianto come un dis… -