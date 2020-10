Higuain si confessa: “In MLS per essere di nuovo felice di giocare. In Europa non avevo più motivi per farlo” (Di martedì 20 ottobre 2020) Intervistato nel podcast della CBS Que golazo, Gonzalo Higuain si racconta e parla del suo trasferimento in MLS all'Inter Miami e della mancanza di motivazione che lo aveva colpito rimanendo in Europa. Il Pipita, ex Juventus, ha affrontato diversi aspetti interessanti.Higuain si confessacaption id="attachment 1033819" align="alignnone" width="446" Higuain (twitter)/caption"Sono sempre stato curioso riguardo alla MLS, dopo averla guardata sempre con attenzione visto che ci giocava mio fratello e altri grandi giocatori", ha detto Higuain che ha anche confessato quale sia stata, però, la vera ragione del suo sì all'Inter Miami. "Volevo venire qui con l'intenzione di essere di nuovo felice di ... Leggi su itasportpress (Di martedì 20 ottobre 2020) Intervistato nel podcast della CBS Que golazo, Gonzalosi racconta e parla del suo trasferimento in MLS all'Inter Miami e della mancanza di motivazione che lo aveva colpito rimanendo in. Il Pipita, ex Juventus, ha affrontato diversi aspetti interessanti.sicaption id="attachment 1033819" align="alignnone" width="446"(twitter)/caption"Sono sempre stato curioso riguardo alla MLS, dopo averla guardata sempre con attenzione visto che ci giocava mio fratello e altri grandi giocatori", ha dettoche ha ancheto quale sia stata, però, la vera ragione del suo sì all'Inter Miami. "Volevo venire qui con l'intenzione dididi ...

ItaSportPress : Higuain si confessa: 'In MLS per essere di nuovo felice di giocare. In Europa non avevo più motivi per farlo' -… -

Ultime Notizie dalla rete : Higuain confessa Higuain senza filtri: "In Europa ero demotivato e non volevo allenarmi" Goal.com Higuain senza filtri: "In Europa ero demotivato e non volevo allenarmi"

Gonzalo Higuain svela di aver pensato al ritiro ... L'argentino, da poco trasferitosi all'Inter Miami, alla 'CBS' si confessa senza filtri. "In Europa avevo perso la gioia di giocare per diverse ...

Varie, pagina 810

VARIE VEN 18 GENLe confessioni della bella Jori Delli: "Mi contattano anche calciatori della Juve, troppi..."Il volto noto dell'emittente sportiva ha rivelato alcuni retroscena sulle sue personali ins ...

Gonzalo Higuain svela di aver pensato al ritiro ... L'argentino, da poco trasferitosi all'Inter Miami, alla 'CBS' si confessa senza filtri. "In Europa avevo perso la gioia di giocare per diverse ...VARIE VEN 18 GENLe confessioni della bella Jori Delli: "Mi contattano anche calciatori della Juve, troppi..."Il volto noto dell'emittente sportiva ha rivelato alcuni retroscena sulle sue personali ins ...