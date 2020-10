Grande Fratello Vip 5 | il chiarimento tra Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli | “Sei importante” video

Leggi su gossipblog

(Di martedì 20 ottobre 2020)Vip: dopo la lite di stanotte,hanno cercato di trovare un punto di incontro per recuperare un equilibrio dopo le ultime rivelazioni durante l’undicesima puntata di ieri sera.Vip 5:piange dopo lite con) Il dialogo tra i due concorrenti è molto fitto ed intimista:: “A prescindere da quello che tu abbia fuori, io e te non siamo fidanzati, io non ho il diritto nemmeno di incaxxarmi. Ti scriverei una frase su uno striscione: ‘Sei la cosa più bella del GF’… Sono ...