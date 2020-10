Falso e corruzione in atti d’ufficio: a processo l’ex procuratore di Castrovillari Eugenio Facciolla (Di martedì 20 ottobre 2020) L’ex procuratore di Castrovillari Eugenio Facciolla è stato rinviato a giudizio per Falso e corruzione in atti d’ufficio. Al termine delle udienze preliminari, lo ha deciso il gup di Salerno che ha mandato a processo anche gli altri quattro imputati: il poliziotto Vito Tignanelli e la moglie Marisa Aquino, entrambi titolari della società “Stm”, il maresciallo Carmine Greco e il carabiniere Alessandro Nota. Il procedimento penale (già costato il trasferimento di Facciolla al Tribunale civile di Potenza disposto dal Csm) è nato da un’inchiesta della Procura di Salerno, competente per i reati commessi dai magistrati del distretto di Catanzaro. Tutto ruota attorno alle false ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 20 ottobre 2020) L’exdiè stato rinviato a giudizio perind’ufficio. Al termine delle udienze preliminari, lo ha deciso il gup di Salerno che ha mandato aanche gli altri quattro imputati: il poliziotto Vito Tignanelli e la moglie Marisa Aquino, entrambi titolari della società “Stm”, il maresciallo Carmine Greco e il carabiniere Alessandro Nota. Il procedimento penale (già costato il trasferimento dial Tribunale civile di Potenza disposto dal Csm) è nato da un’inchiesta della Procura di Salerno, competente per i reati commessi dai magistrati del distretto di Catanzaro. Tutto ruota attorno alle false ...

