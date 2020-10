Dybala, rabbia e Joya: 'Io sono pronto...' (Di martedì 20 ottobre 2020) Dove erano rimasti Paulo Dybala e la Juve ? Intanto a Crotone. Dove il numero dieci argentino si era ritrovato seduto in panchina senza entrare per nemmeno un minuto, costretto a guardare i compagni ... Leggi su corrieredellosport (Di martedì 20 ottobre 2020) Dove erano rimasti Pauloe la Juve ? Intanto a Crotone. Dove il numero dieci argentino si era ritrovato seduto in panchina senza entrare per nemmeno un minuto, costretto a guardare i compagni ...

sportli26181512 : Dybala, rabbia e Joya: 'Io sono pronto...': Dopo due mesi e mezzo, l'attaccante della Juve vuole riprendersi la Cha… - TMW_radio : #PrimePagine?? ??Pirlo: “Capisco la rabbia di Dybala” ??Lazio alla riscossa ??Viola, suggestione Sarri ???????Giro, si e… - cody53250131 : RT @juventusfans: Rabbia #Dybala, dopo #CrotoneJuventus si è sfogato con #Paratici, era deluso per non essere stato impiegato nemmeno per u… - cbatcaselli : ...KULUSEVSKI E CHIESA NON HANNO ANCORA UNA COLLOCAZIONE DEFINITA. E POI C’E’ LA RABBIA DI DYBALA CHE A CROTONE SI… - davideinno85 : RT @juventusfans: Rabbia #Dybala, dopo #CrotoneJuventus si è sfogato con #Paratici, era deluso per non essere stato impiegato nemmeno per u… -