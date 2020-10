Con Pure, su RaiPlay dal 21 ottobre, arriva una storia senza precedenti contro ogni tabù sul sesso (Di martedì 20 ottobre 2020) L’addio a Fleabag ha lasciato dietro di sé la certezza amara di un’irripetibile esperienza di vita, morte, amore e dolore, ma la voce scanzonata di Phoebe Waller-Bridge ha permesso a un’intera classe di giovani autrici di rivendicare con forza il potere dell’indicibile. È infatti grazie al breve, trionfale passaggio di Fleabag sui nostri schermi che oggi il pubblico internazionale si mostra più affamato che mai di riscontri onesti sull’esperienza esaltante dell’essere donna. Su queste basi, seppur con mezzi ed esiti profondamente diversi, poggia Pure, su RaiPlay dal 21 ottobre con i sei episodi della sua prima e unica stagione. La dramedy di Kirstie Swain, adattamento dell’omonimo saggio di Rose Cartwright, sgretola i tabù più solidi sul ... Leggi su optimagazine (Di martedì 20 ottobre 2020) L’addio a Fleabag ha lasciato dietro di sé la certezza amara di un’irripetibile esperienza di vita, morte, amore e dolore, ma la voce scanzonata di Phoebe Waller-Bridge ha permesso a un’intera classe di giovani autrici di rivendicare con forza il potere dell’indicibile. È infatti grazie al breve, trionfale passaggio di Fleabag sui nostri schermi che oggi il pubblico internazionale si mostra più affamato che mai di riscontri onesti sull’esperienza esaltante dell’essere donna. Su queste basi, seppur con mezzi ed esiti profondamente diversi, poggia, sudal 21con i sei episodi della sua prima e unica stagione. La dramedy di Kirstie Swain, adattamento dell’omonimo saggio di Rose Cartwright, sgretola i tabù più solidi sul ...

