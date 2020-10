Bufalino scriveva ‘per vincere il buco grigio del tempo’ E ora la sua tesi svelerà alcune risposte

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 20 ottobre 2020) Per una fortunata coincidenza, proprio nell’anno del primo centenario della nascita di Gesualdo(Comiso, 1920-1996), ecco riemergere, durante i lavori per il trasferimento dei materiali dell’archivio storico dell’università di Palermo, il dattiloscritto delladi laurea dello scrittore siciliano, intitolata Gli studi di archeologia e la formazione del gusto neoclassico in Europa (1738-1829).si era iscritto all’università a Catania nel 1940, ma discuterà lasolo sette anni dopo, a Palermo, finita l’esperienza della guerra e della lunga malattia che lo costringe in sanatorio, prima a Scandiano, in Emilia, dal 1944 al 1946, poi a La Rocca, tra Palermo e Monreale, fino al 1947: sono questi gli anni in cui e da cui, molto più tardi, ...