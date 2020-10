Uniud: realtà virtuale per imparare la rianimazione cardiopolmonare (Di lunedì 19 ottobre 2020) Ogni anno, centinaia di migliaia di persone muoiono a causa di un arresto cardiaco. Praticare subito ed efficacemente la rianimazione cardiopolmonare (RCP) aumenta significativamente le possibilità di sopravvivenza. L’organizzazione dei corsi di formazione RCP richiede però risorse non indifferenti in termini di personale ed attrezzature. Inoltre, gli strumenti didattici tradizionali riproducono solo in parte la vasta gamma di sensazioni che un soccorritore prova in una reale situazione di emergenza. Queste problematiche sono state affrontate da una ricerca in collaborazione fra l’Università degli Studi di Udine e l’Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale. La ricerca ha portato alla creazione di un sistema in realtà virtuale per formare al meglio nelle procedure salvavita. ... Leggi su udine20 (Di lunedì 19 ottobre 2020) Ogni anno, centinaia di migliaia di persone muoiono a causa di un arresto cardiaco. Praticare subito ed efficacemente la(RCP) aumenta significativamente le possibilità di sopravvivenza. L’organizzazione dei corsi di formazione RCP richiede però risorse non indifferenti in termini di personale ed attrezzature. Inoltre, gli strumenti didattici tradizionali riproducono solo in parte la vasta gamma di sensazioni che un soccorritore prova in una reale situazione di emergenza. Queste problematiche sono state affrontate da una ricerca in collaborazione fra l’Università degli Studi di Udine e l’Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale. La ricerca ha portato alla creazione di un sistema in realtàper formare al meglio nelle procedure salvavita. ...

