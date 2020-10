Tuffarsi nelle trame del mondo seconda parte

(Di lunedì 19 ottobre 2020) #Donne&lavoro 36/1 ARTICOLO 37 di Maria Irma Pezzuto La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore. Le condizioni di lavoro devono consentire l’adempimento della sua essenziale funzione familiare e assicurare alla madre e al bambino una speciale adeguata protezione. Le affermazioni di questo articolo della Costituzione Italiana sono tanto indispensabili e inalienabili quanto quelle citate negli articoli 2, 3, 4, eppure la loro applicazione non è garantita sempre e ovunque. … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Ultime Notizie dalla rete : Tuffarsi nelle

Il Manifesto

L’Isola d’Elba è una della mete più ambite durante la stagione estiva. Ma è soprattutto fuori stagione che dà il meglio di sé.Il debuttante Pirlo contro il volpone Lucescu, l’Inter vuole il riscatto, Gasperini e Inzaghi per rialzarsi dopo i k.o. in A. La partenza è dura ma le big d’Europa non stanno meglio ...