Sassuolo mette il mondo sottosopra

manuel44725775 : @Pirichello @battitomilan7 @Stetobald Palla sul destro che essendo mancino usa solo per reggersi in piede, appena s… -

Ultime Notizie dalla rete : Sassuolo mette

di Doriano Rabotti Non ci si annoia mai, con il Sassuolo, e oltre al divertimento adesso ci sono anche i risultati. Il gruppo di Roberto De Zerbi è la squadra del momento non solo in campionato, dove ...La sosta per le Nazionali e i conseguenti impegni in giro per il mondo per molti calciatori, i casi di Covid, i continui tamponi di controllo e ...