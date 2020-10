PS5 avrà 664 GB di spazio utilizzabile? La conferma sembra arrivare dall' interfaccia utente

(Di lunedì 19 ottobre 2020) PlayStation 5 riserverà circa il 20% della memoria SSD interna da 825 GB per le funzioni operative, lasciando circa 664 GB utilizzabili per i software.Questo secondo alcune immagini pubblicate in precedenza questo mese che mostrerebbero l'di PlayStation 5.Una delle immagini pubblicate mostrava unodi archiviazione disponibile di 664 GB, il che significherebbe che circa il 20% dell'SSD da 825 GB della console sarebbe inaccessibile agli utenti di PS5. Questo corrisponde da vicino alla quota di circa 200 GB che Xbox Series X riserverà alle funzioni del sistema operativo.Leggi altro...

