La Manovra avrà due obiettivi: sostegno e rilancio. Conte: “Abbiamo concepito interventi per restituire fiducia e sviluppo al Paese” (Di lunedì 19 ottobre 2020) La Manovra messa a punto dal Governo ha due obiettivi: sostegno e rilancio dell’economia. “Abbiamo concepito interventi, elaborato un progetto di Manovra che guarda al breve, medio ma in prospettiva anche al lungo periodo per restituire fiducia e sviluppo al Paese”. E’ quanto ha detto il premier Giuseppe Conte in conferenza stampa a Palazzo Chigi. “L’importo complessivo della Manovra – ha aggiunto il presidente del consiglio – è di 39 miliardi di euro, 24 miliardi per la Legge di Bilancio e 15 vengono collegati al programma Next Generation Eu”. “Sono risorse significative nonostante il Contesto difficile ... Leggi su lanotiziagiornale (Di lunedì 19 ottobre 2020) Lamessa a punto dal Governo ha duedell’economia. “Abbiamo, elaborato un progetto diche guarda al breve, medio ma in prospettiva anche al lungo periodo peral Paese”. E’ quanto ha detto il premier Giuseppein conferenza stampa a Palazzo Chigi. “L’importo complessivo della– ha aggiunto il presidente del consiglio – è di 39 miliardi di euro, 24 miliardi per la Legge di Bilancio e 15 vengono collegati al programma Next Generation Eu”. “Sono risorse significative nonostante ilsto difficile ...

