Il caso Stardust | una pellicola non autorizzata su David Bowie?

In questi giorni alla Festa del cinema di Roma è stato presentato Stardust, film sul periodo in cui David Bowie era nei panni di Ziggy Stardust. Al di là del successo o meno della pellicola al festival, e a breve nelle sale – con l'uscita fissata per un probabile 25 novembre negli States – il …

a sostenere che Stardust non sarà un vero e proprio biopic ma una parentesi di approfondimento del personaggio con cui Bowie è arrivato al successo; per cui non sarà necessario fondare il film sulle ...

Stardust, nel film su David Bowie nemmeno una sua canzone. Ecco perché (e se vale la pena vederlo)

Il lato fragile delle stelle. Il cinema lo ama, lo corteggia, lo illumina. Non poteva passare inosservato quello del giovanissimo David Jones, musicista e artista di talento, ossessionato dalla malatt ...

a sostenere che Stardust non sarà un vero e proprio biopic ma una parentesi di approfondimento del personaggio con cui Bowie è arrivato al successo; per cui non sarà necessario fondare il film sulle ...