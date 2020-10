Facebook | sull’app Android si sperimentano i filtri per visualizzare solo le news che vogliamo davvero

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 19 ottobre 2020) Da quando, qualche anno fa,ha cambiato l’approccio alla modalità di selezione delleche appaiono nella nostra home, molti utenti non smettono di stupirsi di quanto siano in realtà irrilevanti per i propri interessi. Per ovviare a questo problema, gli sviluppatori hanno iniziato a sperimentare una nuova soluzione nell’app, che dovrebbe consentire di filtrate meglio i contenuti che visualizziamo quotidianamente nel nostrofeed. Nel recente passato infatti il social di Mark Zuckerberg ha implementato un particolare algoritmo che seleziona le fonti in base alla presupposta manifestazione di attenzione da parte dell’utente. Il problema è che nel concetto di manifestazione di attenzione non rientrano unicamente gli eventuali like distribuiti o la visita delle ...