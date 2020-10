F1 | GP Portogallo 2020 | Ferrari con un nuovo diffusore a Portimao? Altri aggiornamenti su un circuito “ignoto”

Leggi su oasport

(Di lunedì 19 ottobre 2020) Su il sipario. Il Circus della F1, dopo essersi concesso una settimana di pausa e reduce dal freddo del Nurburgring, torna in scena e lo farà su un palcoscenico “ignoto”. Sì perché il weekend a) ha i connotati del mai visto e sentito in termini ufficiali per il campionato. In passato la pista lusitana era stata usata per i test e alcuni piloti la conoscono per averla affrontata nelle formule minori. Vero è che questa novità, introdotta per la pandemia, è un elemento da considerare. Nei fatti, la massima categoria dell’automobilismo torna a correre in terra portoghese a distanza di 24 anni: l’ultima volta era stata nel 1996, ma in quel caso ilera quello di Estoril. Ebbene, che pista ci dobbiamo aspettare? Stando alle testimonianze di chi ...