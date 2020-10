Enrico Montesano dalla D’Urso dice mi hanno teso un tranello (Di lunedì 19 ottobre 2020) Enrico Montesano in collegamento da Barbara D’Urso è tornato a parlare di quanto accaduto la scorsa settimana, quando è stato fermato perchè non indossava la mascherina. «È stato un tranello che mi hanno fatto solo perché non la penso come la vulgata generale». La scorsa settimana Montesano è stato fermato perchè non indossava la mascherina, ma l’attore romano vuole ribadire di non sentirsi assolutamente dalla parte del torto, anzi: «Questo è un tranello che mi è stato fatto perché io ho fatto le dichiarazioni in cui mantenendo le distanze all’aperto, posso evitare la mascherina. Io ci credo al virus. Io ero lì per Chico Forti, ci vado da sempre. E vogliamo ... Leggi su people24.myblog (Di lunedì 19 ottobre 2020)in collegamento da Barbara D’Urso è tornato a parlare di quanto accaduto la scorsa settimana, quando è stato fermato perchè non indossava la mascherina. «È stato unche mifatto solo perché non la penso come la vulgata generale». La scorsa settimanaè stato fermato perchè non indossava la mascherina, ma l’attore romano vuole ribadire di non sentirsi assolutamenteparte del torto, anzi: «Questo è unche mi è stato fatto perché io ho fatto le dichiarazioni in cui mantenendo le distanze all’aperto, posso evitare la mascherina. Io ci credo al virus. Io ero lì per Chico Forti, ci vado da sempre. E vogliamo ...

Tg3web : Enrico Montesano è stato fermato dalla Polizia senza mascherina in strada. Sulla scelta del comico, che nei giorni… - Agenzia_Dire : Enrico #Montesano fermato dalla Polizia senza mascherina: urla contro gli agenti. - mcdallicardillo : RT @ultimenotizie: #Montesano ha scelto piazza Montecitorio per la sua prima uscita pubblica da disobbediente senza #mascherina. È capitola… - infoitcultura : Live Non è la D’Urso, la rabbia di Enrico Montesano: “Mi hanno teso un tranello solo perchè non… - 73rv : RT @Adri19510: Enrico Montesano, l'intervista: 'Perché odio la mascherina, è un lavaggio di cervello. Italiano medio? Caca***' https://t.co… -