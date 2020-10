Van Dijk crack, lesione al ginocchio: dovrà operarsi (Di domenica 18 ottobre 2020) Il Liverpool ha confermato quel che già si temeva: il difensore olandese Van Dijk ha riportato una distorsione al ginocchio con interessamento dei legamenti e sarà dunque operato. Il difensore dei ... Leggi su gazzetta (Di domenica 18 ottobre 2020) Il Liverpool ha confermato quel che già si temeva: il difensore olandese Vanha riportato una distorsione alcon interessamento dei legamenti e sarà dunque operato. Il difensore dei ...

DiMarzio : #Liverpool, brutta notizia per #Klopp. L'infortunio di #VanDijk si è rivelato serio - GoalItalia : ?? #ULTIMORA ?? Liverpool nei guai: problema al crociato per #vanDijk ? - arvnold : @alexmarcell9 Perchè van Dijk si è rotto il crociato e il tottenham lo odio - zazoomblog : Liverpool si ferma van Dijk: infortunio al legamento crociato. Dovrà operarsi - #Liverpool #ferma #Dijk:… - ETGazzetta : #VanDijk crack, lesione al ginocchio per l'olandese che dovrà operarsi -