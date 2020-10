Traffico Roma del 18-10-2020 ore 18:30 (Di domenica 18 ottobre 2020) Luceverde Roma ben ritrovate l’ascolto in studio Daniele guerrisi Traffico sostenuto perlopiù di rientro in città su tutte le principali vie consolari sulla diramazione Roma nord code a tratti da Castelnuovo di Porto Fino al Raccordo incolonnamenti anche sulla A24 Roma-teramo barriera di Roma Est da Portonaccio alla tangenziale rallentamenti per Traffico intenso sulla via Aurelia da Castel di Guido a Malagrotta e sulla Cassia La Storta la Giustiniana sul raccordo incolonnamenti a tratti tra le uscite Ardeatine a Romanina per entrambe le carreggiate sempre verso il centro città code sulla Colombo da via Pindaro a via di Malafede e poi all’interno del sottopasso con la via Pontina incolonnamenti sulla stessa Pontina da Pomezia Nord a ... Leggi su romadailynews (Di domenica 18 ottobre 2020) Luceverdeben ritrovate l’ascolto in studio Daniele guerrisisostenuto perlopiù di rientro in città su tutte le principali vie consolari sulla diramazionenord code a tratti da Castelnuovo di Porto Fino al Raccordo incolonnamenti anche sulla A24-teramo barriera diEst da Portonaccio alla tangenziale rallentamenti perintenso sulla via Aurelia da Castel di Guido a Malagrotta e sulla Cassia La Storta la Giustiniana sul raccordo incolonnamenti a tratti tra le uscite Ardeatine anina per entrambe le carreggiate sempre verso il centro città code sulla Colombo da via Pindaro a via di Malafede e poi all’interno del sottopasso con la via Pontina incolonnamenti sulla stessa Pontina da Pomezia Nord a ...

comunevenezia : #Avviso - #muoversivenezia ?? +++ Attenzione: parcheggi di Piazzale Roma e Tronchetto esauriti, deviazione del tra… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Traffico Roma del 18-10-2020 ore 18:30' su @Spreaker #incidenti_roma_oggi #traffico_roma_gra - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 18-10-2020 ore 18:30' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - muoversintoscan : ?? Sulla #A1 ci sono code in direzione Roma tra #Barberino e #Calenzano per traffico intenso #viabiliTOS - LuceverdeRoma : ????#Roma #traffico - Via del Foro Italico rallentamenti tra Via Salaria e Via dei Campi Sportivi > Galleria Giovann… -

Ultime Notizie dalla rete : Traffico Roma Traffico Roma del 18-10-2020 ore 15:30 - RomaDailyNews RomaDailyNews ROMA BENEVENTO Streaming Gratis senza ROJADIRECTA TV, come vederla Online con Cellulare Android iPhone

Utilizziamo i cookie per personalizzare i contenuti e gli annunci, fornire le funzioni dei social media e analizzare il nostro traffico. Inoltre forniamo informazioni sul modo in cui utilizzi il nostr ...

Crollano le borse europee dopo dati disoccupazione USA

Utilizziamo i cookie per personalizzare i contenuti e gli annunci, fornire le funzioni dei social media e analizzare il nostro traffico. Inoltre forniamo informazioni sul modo in cui utilizzi il nostr ...

Utilizziamo i cookie per personalizzare i contenuti e gli annunci, fornire le funzioni dei social media e analizzare il nostro traffico. Inoltre forniamo informazioni sul modo in cui utilizzi il nostr ...Utilizziamo i cookie per personalizzare i contenuti e gli annunci, fornire le funzioni dei social media e analizzare il nostro traffico. Inoltre forniamo informazioni sul modo in cui utilizzi il nostr ...