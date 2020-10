“Te ne devi fot**”. Tu sì que vales, tutti in lacrime per Raffaele (Gerry compreso). Poi le splendide parole di Maria per il 26enne (Di domenica 18 ottobre 2020) tutti in lacrime per la storia di Raffaele a Tu sì que vales. Un momento che è stato più che altro una bella lezione di vita a cui ormai questo programma ci ha abituati. Raffaele ha 26 anni, è nato a Cremona da una famiglia di origine calabrese e vive in provincia di Piacenza. Lavora come magazziniere e ha raccontato la sua disabilità, che non è un limite, ha tenuto a precisare. Raffaele è nato con la sindrome di Treacher Collins, che da molti è conosciuta come la malattia di Wonder, il film con Julia Roberts di qualche anno fa. Si tratta di una sindrome che comporta malformazione al viso, problemi di udito e respirazione ma non mina l’attività cerebrale. Raffaele ha deciso di raccontare la sua storia ... Leggi su caffeinamagazine (Di domenica 18 ottobre 2020)inper la storia dia Tu sì que. Un momento che è stato più che altro una bella lezione di vita a cui ormai questo programma ci ha abituati.ha 26 anni, è nato a Cremona da una famiglia di origine calabrese e vive in provincia di Piacenza. Lavora come magazziniere e ha raccontato la sua disabilità, che non è un limite, ha tenuto a precisare.è nato con la sindrome di Treacher Collins, che da molti è conosciuta come la malattia di Wonder, il film con Julia Roberts di qualche anno fa. Si tratta di una sindrome che comporta malformazione al viso, problemi di udito e respirazione ma non mina l’attività cerebrale.ha deciso di raccontare la sua storia ...

RaffaSalzano74 : RT @____Cupido____: Come fai a non ama' una donna che ama? Ma non lo senti come ti modella l'amore? Te fa un'opera d'arte e te la dona e tu… - GiuliaVannini1 : RT @____Cupido____: Come fai a non ama' una donna che ama? Ma non lo senti come ti modella l'amore? Te fa un'opera d'arte e te la dona e tu… - LoveangelAnna : RT @____Cupido____: Come fai a non ama' una donna che ama? Ma non lo senti come ti modella l'amore? Te fa un'opera d'arte e te la dona e tu… - ricordachisei : RT @____Cupido____: Come fai a non ama' una donna che ama? Ma non lo senti come ti modella l'amore? Te fa un'opera d'arte e te la dona e tu… - ____Cupido____ : Come fai a non ama' una donna che ama? Ma non lo senti come ti modella l'amore? Te fa un'opera d'arte e te la dona… -

Ultime Notizie dalla rete : “Te devi SNAI – Serie A: Inter-Milan a quote stretteTra i bomber il più “caldo” è Lukaku Fortune Italia