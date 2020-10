Parma, Liverani non demorde: “Il gruppo è forte. Non piangiamoci addosso” (Di domenica 18 ottobre 2020) Il Parma esce sconfitto contro l'Udinese. I bianconeri si impongono in casa per 3-2 e agganciano proprio gli emiliani in classifica a quota 3 punti.LE PAROLE DI LiveraniIl tecnico Fabio Liverani analizza la sconfitta della sua squadra ai microfoni di Sky Sport: "Ho la fortuna di allenare un gruppo forte. Ci vuole tempo. Abbiamo fatto un'ottima partita. Abbiamo sofferto, subendo anche un gol in contropiede. Sono felice di avere questo gruppo. E' normale che le difficoltà siano notevoli. Sono orgoglioso di poter allenare questi giocatori. Non è mai passato nella nostra testa di piangerci addosso per i 7 positivi. Oggi hanno dimostrato di poter giocare tutti. Kurtic? Non gli ho detto nulla. Quando l'errore è grande, non gli si dice nulla. La scorsa partita ci ha fatto ... Leggi su itasportpress (Di domenica 18 ottobre 2020) Ilesce sconfitto contro l'Udinese. I bianconeri si impongono in casa per 3-2 e agganciano proprio gli emiliani in classifica a quota 3 punti.LE PAROLE DIIl tecnico Fabioanalizza la sconfitta della sua squadra ai microfoni di Sky Sport: "Ho la fortuna di allenare un. Ci vuole tempo. Abbiamo fatto un'ottima partita. Abbiamo sofferto, subendo anche un gol in contropiede. Sono felice di avere questo. E' normale che le difficoltà siano notevoli. Sono orgoglioso di poter allenare questi giocatori. Non è mai passato nella nostra testa di piangerci addosso per i 7 positivi. Oggi hanno dimostrato di poter giocare tutti. Kurtic? Non gli ho detto nulla. Quando l'errore è grande, non gli si dice nulla. La scorsa partita ci ha fatto ...

zazoomblog : Udinese-Parma 3-2: Pussetto manda Liverani ko - #Udinese-Parma #Pussetto #manda - ItaSportPress : Parma, Liverani non demorde: 'Il gruppo è forte. Non piangiamoci addosso' - - AleStile_94 : Ma dove vuole andare la Fiorentina, ottima squadra, con Iachini? Il Toro invece ha un buon allenatore ed una rosa… - Mickyce83 : non so se Liverani finirà la stagione a Parma - EmanueleFire : Ma perché il Parma ha esonerato D'Aversa per Liverani -