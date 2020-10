No Time to Die: 30.000 litri di Coca-Cola versati sulle strade di Matera per uno stunt (Di domenica 18 ottobre 2020) I produttori di No Time To Die hanno rivelato di aver utilizzato più di 30.000 litri di Coca Cola sul set italiano del film a Matera per preparare uno stunt con Daniel Craig: ecco per quale motivo. La realizzazione di No Time To Die, l'ultimo film dedicato alla saga di James Bond, ha previsto l'utilizzo di più di 30.000 litri di Coca-Cola che è servita a rendere più appiccicosa la strada sul set italiano a Matera e agevolare così le acrobazie degli stuntman per una scena che vedeva protagonista Daniel Craig. I produttori di No Time to Die, infatti, hanno recentemente rivelato di aver usato oltre 31.000 litri di ... Leggi su movieplayer (Di domenica 18 ottobre 2020) I produttori di NoTo Die hanno rivelato di aver utilizzato più di 30.000disul set italiano del film aper preparare unocon Daniel Craig: ecco per quale motivo. La realizzazione di NoTo Die, l'ultimo film dedicato alla saga di James Bond, ha previsto l'utilizzo di più di 30.000diche è servita a rendere più appiccicosa la strada sul set italiano ae agevolare così le acrobazie degliman per una scena che vedeva protagonista Daniel Craig. I produttori di Noto Die, infatti, hanno recentemente rivelato di aver usato oltre 31.000di ...

