Inter | Vidal | «Non è così che si comincia | ma è importante come si finisce»

(Di domenica 18 ottobre 2020) Arturoha lanciato un messaggio di carica alla squadra nerazzurra Arturo, centrocampista dell’, attraverso i suoi profili social ha lanciato un messaggio di carica alla squadra nerazzurra. «Non è così che si inizia, ma (è, ndr)si! Forza! Continuiamo a lavorare per migliorare giorno dopo giorno!». Non è così che inizia ma!!! 💪🏽💪🏽 Forza @💙🖤 Continuiamo a lavorare per migliorare giorno dopo giorno!!!💪🏽💪🏽😉👍🏽👑 pic.twitter.com/1BViqrdGAf — Arturo(@kingarturo23) ...

Il cileno ha spronato la squadra dopo la sconfitta nel derby. Re Artù vuole che la squadra reagisca in vista della sfida contro il Borussia Mönchengladbach di mercoledì a San Siro.. Continuiamo a lavo ...MILANO - La rabbia per la sconfitta contro il Milan c'è ancora, ma Arturo Vidal ha soprattutto voglia di reagire e lo ha mostrato suonando la carica su Twitter. "Non è così che inizia ma come finisce!