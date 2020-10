Incidente a Pozzuoli, donna investita e uccisa da camion dei rifiuti (Di domenica 18 ottobre 2020) Pozzuoli. Una donna è stata investita e uccisa stamattina, poco dopo le 8, a Lucrino, nei pressi della Rotonda Cavani. La vittima, una 60enne del posto, è stata lasciata a terra. Il conducente del mezzo è scappato, senza prestarle soccorso. A darne notizia è … L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di domenica 18 ottobre 2020). Unaè statastamattina, poco dopo le 8, a Lucrino, nei pressi della Rotonda Cavani. La vittima, una 60enne del posto, è stata lasciata a terra. Il conducente del mezzo è scappato, senza prestarle soccorso. A darne notizia è … L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Pozzuoli21 : #pozzuoli #incidente #morto #lucrino #devizia ULTIMISSIMA/ E’ stato l’autista di un camion De Vizia a investire la… - SkyTG24 : Incidente a Pozzuoli, 72enne travolta e uccisa da un pirata delle strada - lightmoon972 : RT @mattinodinapoli: #incidente a #pozzuoli, donna travolta e uccisa dal camion per la raccolta dei rifiuti: l'autista in fuga incastrato d… - Maximofivestar : RT @mattinodinapoli: #incidente a #pozzuoli, donna travolta e uccisa dal camion per la raccolta dei rifiuti: l'autista in fuga incastrato d… - mattinodinapoli : #incidente a #pozzuoli, donna travolta e uccisa dal camion per la raccolta dei rifiuti: l'autista in fuga incastrat… -