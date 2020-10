Iconize a Live Non è la d’Urso | “Prendevo delle pillole | mi picchiavano”

(Di lunedì 19 ottobre 2020)Non è la d’Urso ha chiesto scusa a Barbara e a tutto il pubblico per aver inscenato una finta aggressione omofoba.ha scelto di tornare aNon è la d’Urso per chiedere scusa non solo alla padrona di casa, ma anche a tutto il pubblico che ha preso in giro … L'articoloNon è la d’Urso: “Prendevo, mi picchiavano” è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

FBaldascino : Tutti possono sbagliare su. Ha chiesto scusa. Fine della storia. Poi dite che le persone si tolgono la vita!!!! Anc… - realrosydc : Comunque Barbara, che ascoltava Iconize, sembravo io che ascoltavo Diana blaterare durante la live. - DaveLoruxury : Ma è prevista la live performance di CORONAOVIRUS? solo questo mi potrebbe risollevare dalle FROTTOLIZE DI ICONIZE #noneladurso - capricornvjbes : Fausto leali e iconize stasera a domenica live che cercano di giustificarsi per quello che hanno fatto campando in… - denisefontana4 : METTETE SU LIVE STANNO CHIEDENDO AD ICONIZE DI ZORZI #gfvip -

Ultime Notizie dalla rete : Iconize Live

Una finta aggressione che ha fatto il giro del web: tutti ne hanno parlato. Iconize, influencer ed ex fidanzato di Tommaso Zorzi, è stato ospite a "Live - Non è la d'Urso" per confessare e chiedere ...Iconize a Live Non è la d’Urso ha chiesto scusa a Barbara e a tutto il pubblico per aver inscenato una finta aggressione omofoba. Iconize ha scelto di tornare a Live Non è la d’Urso per chiedere scusa ...