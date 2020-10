Giro d’Italia, Paolo Slongo: “Nibali è andato discretamente. Kelderman è il più forte, noi viviamo alla giornata” (Di domenica 18 ottobre 2020) Vincenzo Nibali è incappato in una giornata difficile al Giro d’Italia 2020. Lo Squalo si è infatti staccato dalle ruote di Joao Almeida e Wilco Kelderman quando mancavano nove chilometri dall’arrivo di Piancavallo, la salita conclusiva della 15ma tappa è stata indigesta per il siciliano ed è scivolato al settimo posto in classifica generale. Il capitano della Trek-Segafredo accusa un ritardo di 3’29” dal portoghese Almeida (maglia rosa) e di 3’14”’ dall’olandese Kelderman, il sogno di vincere la Corsa Rosa sembra essere tramontato e bisognerà provare a lottare per agguantare un gradino del podio. Paolo Slongo, allenatore di Vincenzo Nibali, ha commentato questa domenica difficile ai microfoni della Gazzetta dello Sport: ... Leggi su oasport (Di domenica 18 ottobre 2020) Vincenzo Nibali è incappato in una giornata difficile ald’Italia 2020. Lo Squalo si è infatti staccato dalle ruote di Joao Almeida e Wilcoquando mancavano nove chilometri dall’arrivo di Piancavallo, la salita conclusiva della 15ma tappa è stata indigesta per il siciliano ed è scivolato al settimo posto in classifica generale. Il capitano della Trek-Segafredo accusa un ritardo di 3’29” dal portoghese Almeida (maglia rosa) e di 3’14”’ dall’olandese, il sogno di vincere la Corsa Rosa sembra essere tramontato e bisognerà provare a lottare per agguantare un gradino del podio., allenatore di Vincenzo Nibali, ha commentato questa domenica difficile ai microfoni della Gazzetta dello Sport: ...

