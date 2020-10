Coronavirus, maxi protesta di immigrati in quarantena in Calabria: sassaiola contro la Polizia, feriti 2 agenti (Di domenica 18 ottobre 2020) “Provoca sgomento e indignata delusione la rabbiosa contestazione messa in atto, presso la Tendopoli di San Ferdinando, da parte di un consistente gruppo di migranti ospitati nella stessa struttura. La contestazione, inattesa e improvvisa, si è conclusa con una proditoria sassaiola contro il reparto Mobile della Polizia di Stato, schierato a presidio della zona rossa istituita per isolare il contagio e garantire la quarantena“. Lo afferma in una nota il sindaco Andrea Tripodi e l’amministrazione comunale di San Ferdinando, dove un gruppo di immigrati è stato posto in quarantena dopo lo scoppio di un focolaio nella tendopoli in cui vivono. “Esiti più drammatici sono stati evitati solo grazie alla pronta, risoluta e consapevole azione di ... Leggi su meteoweb.eu (Di domenica 18 ottobre 2020) “Provoca sgomento e indignata delusione la rabbiosa contestazione messa in atto, presso la Tendopoli di San Ferdinando, da parte di un consistente gruppo di migranti ospitati nella stessa struttura. La contestazione, inattesa e improvvisa, si è conclusa con una proditoriail reparto Mobile delladi Stato, schierato a presidio della zona rossa istituita per isolare il contagio e garantire la“. Lo afferma in una nota il sindaco Andrea Tripodi e l’amministrazione comunale di San Ferdinando, dove un gruppo diè stato posto indopo lo scoppio di un focolaio nella tendopoli in cui vivono. “Esiti più drammatici sono stati evitati solo grazie alla pronta, risoluta e consapevole azione di ...

