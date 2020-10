Coronavirus e ossessione sanitaria, perché della scienza non possiamo fidarci ciecamente (Di domenica 18 ottobre 2020) Uno dei grandi problemi della modernità è la rimozione della morte. Non è più contemplata; non è più la naturale chiusura di un ciclo naturale, ma qualcosa che va rimosso e contrastato in ogni modo, alterando così quell'equilibrio perfetto che ha sempre governato l'intero pianeta e i suoi abitanti, siano essi piante, animali o uomini. La rivoluzione tecnologica ha ulteriormente alterato questo equilibrio, creando continue e spesso illusorie speranze di rinviare la morte sine die. La scienza in realtà non è scientifica, ma un continuo susseguirsi di errori,come ci ha raccontato la gestione della pandemia, dove i medici, probabilmente, non ne sapevano molto più di noi, visti i risultati. Riporre quindi fiducia assoluta nei medici e nella ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 18 ottobre 2020) Uno dei grandi problemimodernità è la rimozionemorte. Non è più contemplata; non è più la naturale chiusura di un ciclo naturale, ma qualcosa che va rimosso e contrastato in ogni modo, alterando così quell'equilibrio perfetto che ha sempre governato l'intero pianeta e i suoi abitanti, siano essi piante, animali o uomini. La rivoluzione tecnologica ha ulteriormente alterato questo equilibrio, creando continue e spesso illusorie speranze di rinviare la morte sine die. Lain realtà non è scientifica, ma un continuo susseguirsi di errori,come ci ha raccontato la gestionepandemia, dove i medici, probabilmente, non ne sapevano molto più di noi, visti i risultati. Riporre quindi fiducia assoluta nei medici e nella ...

