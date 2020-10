Benevento a testa alta all’Olimpico ma la Roma ne fa cinque alla Strega (Di domenica 18 ottobre 2020) Tempo di lettura: 4 minutiRoma – Gli episodi pesano, soprattutto nel mondo del calcio. Nel dubbio chiedere al Benevento, al quale non basta una buona prestazione per uscire indenne dall’Olimpico. La formazione di Pippo Inzaghi paga anzi un dazio eccessivo, incassando cinque reti dalla Roma. Un passivo pesante e che non rispecchia in pieno quanto visto sul rettangolo di gioco. Deve accontentarsi di tornare a casa a testa alta, con la consapevolezza di aver messo paura a un avversario più quotato. Il vero nemico adesso è il calendario che metterà i giallorossi davanti al derby con il Napoli. La partita – Fonseca torna all’antico rispolverando il 4-2-3-1, nessuna sorpresa invece per Inzaghi che conferma il 4-3-2-1 ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 18 ottobre 2020) Tempo di lettura: 4 minuti– Gli episodi pesano, soprattutto nel mondo del calcio. Nel dubbio chiedere al, al quale non basta una buona prestazione per uscire indenne dall’Olimpico. La formazione di Pippo Inzaghi paga anzi un dazio eccessivo, incassandoreti d. Un passivo pesante e che non rispecchia in pieno quanto visto sul rettangolo di gioco. Deve accontentarsi di tornare a casa a, con la consapevolezza di aver messo paura a un avversario più quotato. Il vero nemico adesso è il calendario che metterà i giallorossi davanti al derby con il Napoli. La partita – Fonseca torna all’antico rispolverando il 4-2-3-1, nessuna sorpresa invece per Inzaghi che conferma il 4-3-2-1 ...

