"2 mesi di quarantena da asintomatico per un doppio tampone che non arrivava. Finalmente libero" (Di domenica 18 ottobre 2020) “Aspettare l’esito del tampone era diventato un incubo, la fine della quarantena sembrava non arrivare più”. A parlare all’HuffPost è Alessandro Castorina, calciatore trentenne che ha scoperto di essere positivo al Covid-19 nel mese di agosto, rientrato nelle Marche dopo una vacanza in Sardegna. Da quel momento per il centrocampista dell’Osimana l’inizio di un percorso ad ostacoli: quasi 60 giorni di isolamento da asintomatico a causa di un doppio tampone negativo che stentava ad arrivare nonostante una decina di tentativi.Oggi per lo sportivo un sospiro di sollievo con le recenti misure approvate dal Comitato tecnico-scientifico. È ormai sufficiente il singolo tampone negativo per decretare la guarigione di chi si è ... Leggi su huffingtonpost (Di domenica 18 ottobre 2020) “Aspettare l’esito delera diventato un incubo, la fine dellasembrava non arrivare più”. A parlare all’HuffPost è Alessandro Castorina, calciatore trentenne che ha scoperto di essere positivo al Covid-19 nel mese di agosto, rientrato nelle Marche dopo una vacanza in Sardegna. Da quel momento per il centrocampista dell’Osimana l’inizio di un percorso ad ostacoli: quasi 60 giorni di isolamento daa causa di unnegativo che stentava ad arrivare nonostante una decina di tentativi.Oggi per lo sportivo un sospiro di sollievo con le recenti misure approvate dal Comitato tecnico-scientifico. È ormai sufficiente il singolonegativo per decretare la guarigione di chi si è ...

