14enne perseguitata via WhatsApp da tre coetanei: video hard condivisi con i compagni di classe (Di domenica 18 ottobre 2020) Avevano costretto una ragazzina di Cagliari a realizzare e inviare foto e video di autolesionismo e a sfondo sessuale, poi a sua insaputa li avevano condivisi via WhatsApp con compagni di scuola di lei. Per questo sono stati individuati e denunciati dalla polizia di Stato per detenzione di materiale pedopornografico tre minorenni di 15 anni: uno residente a Napoli, uno residente a Reggio-Calabria e una minorenne residente in provincia di Pesaro-Urbino. In questo modo è terminato un vero e proprio incubo per la vittima che era finita nella rete del gruppo di flamers.Le indagini, svolte dalla polizia postale e delle comunicazioni di Cagliari, sono partite dopo che a fine 2019 le mamme di due 14enni compagni di scuola della vittima hanno denunciato che i figli avevano ricevuto via ... Leggi su huffingtonpost (Di domenica 18 ottobre 2020) Avevano costretto una ragazzina di Cagliari a realizzare e inviare foto edi autolesionismo e a sfondo sessuale, poi a sua insaputa li avevanoviacondi scuola di lei. Per questo sono stati individuati e denunciati dalla polizia di Stato per detenzione di materiale pedopornografico tre minorenni di 15 anni: uno residente a Napoli, uno residente a Reggio-Calabria e una minorenne residente in provincia di Pesaro-Urbino. In questo modo è terminato un vero e proprio incubo per la vittima che era finita nella rete del gruppo di flamers.Le indagini, svolte dalla polizia postale e delle comunicazioni di Cagliari, sono partite dopo che a fine 2019 le mamme di due 14ennidi scuola della vittima hanno denunciato che i figli avevano ricevuto via ...

