Ultime Notizie Roma del 17-10-2020 ore 20 | 10

(Di sabato 17 ottobre 2020)dailynews radiogiornale informazione Buonasera della redazione Gabriella Luigi in studio ancora in aumento i casi di covid in Italia 10900 i nuovi contagi nelle24 ore secondo il bollettino del Ministero della Salute Rispetto a ieri sono 915 in più 47 decessi in calo rispetto ai 55 di ieri il governo studia nuove misure secondo indiscrezioni non chiuderanno negozi di parrucchiere e centro estetici una valutazione invece in corso sullo stop alle palestre alle piscine e più In generale sugli sport di contatto dilettantistici il nuovo decreto è previsto per lunedì il ministro speranza sottolinea che le misure saranno decise con la massima sintonia tra governo e regioni convocato il comitato tecnico scientifico poi riunione a Palazzo Chigi dei capi delegazione dei partiti blocco delle ingiunzione di pagamento delle ...