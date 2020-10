Paratici: «Se un giorno andrò via dalla Juve, lo saprò io per primo da Agnelli» (Di sabato 17 ottobre 2020) Fabio Paratici, prima del match con il Crotone, ha commentato le parole di Andrea Agnelli nel corso dell’Assemblea degli Azionisti. Non solo, perché indirettamente ha fatto chiarezza sul proprio futuro. «Non smetto mai di ringraziare Agnelli e la Juventus per tutto quello che mi hanno dato in questi anni. Ho avuto l’onore e il privilegio di lavorare per questo club per 11 anni, vincendo tantissimi titoli. Se arriverà il giorno in cui dovrò lasciare la Juve, lo saprò prima io dal presidente piuttosto che i media» ha detto a DAZN. Foto: ESPN L'articolo Paratici: «Se un giorno andrò via dalla Juve, lo saprò io per ... Leggi su alfredopedulla (Di sabato 17 ottobre 2020) Fabio, prima del match con il Crotone, ha commentato le parole di Andreanel corso dell’Assemblea degli Azionisti. Non solo, perché indirettamente ha fatto chiarezza sul proprio futuro. «Non smetto mai di ringraziaree lantus per tutto quello che mi hanno dato in questi anni. Ho avuto l’onore e il privilegio di lavorare per questo club per 11 anni, vincendo tantissimi titoli. Se arriverà ilin cui dovrò lasciare la, lo saprò prima io dal presidente piuttosto che i media» ha detto a DAZN. Foto: ESPN L'articolo: «Se unandrò via, lo saprò io per ...

