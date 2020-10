MotoGP, Petrucci: “Non ho parlato con Dovizioso” (Di sabato 17 ottobre 2020) “Non ho parlato con Dovizioso e Ducati, né prima né dopo. Vorrei parlare con lui, non abbiamo ricevuto nessun ordine, devo cercare di fare il massimo da quello, mi dispiace sia stato Andrea a farne le spese“. Queste le dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport di Danilo Petrucci, dopo l’esclusione dal Q2 di Andrea Dovizioso, a cui nessuna Ducati ha tirato la scia. Leggi su sportface (Di sabato 17 ottobre 2020) “Non hocon Dovizioso e Ducati, né prima né dopo. Vorrei parlare con lui, non abbiamo ricevuto nessun ordine, devo cercare di fare il massimo da quello, mi dispiace sia stato Andrea a farne le spese“. Queste le dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport di Danilo, dopo l’esclusione dal Q2 di Andrea Dovizioso, a cui nessuna Ducati ha tirato la scia.

