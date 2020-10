LIVE MotoGP, GP Aragon 2020 in DIRETTA: Ducati in sofferenza, cade Dovizioso. Tutti a caccia del Q2! (Di sabato 17 ottobre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.31 Niente da fare per Bagnaia e Miller, che fanno fatica a migliorare le prestazioni di ieri pomeriggio in attesa di montare una nuova coppia di gomme morbide. 11.29 Le Ducati hanno già montato un primo treno di gomme morbide nuove senza riuscire ad avvicinare il Q2. A breve l’ultimo time-attack! 11.26 Nella combinata Vinales è sempre al comando in 1’47″7 davanti a Quartararo, Morbidelli e Nakagami, risalito stamane in quarta piazza in 1’48″3. Completano la top10 Mir, Crutchlow, Aleix e Pol Espargarò, Alex Marquez e Rins. 11.25 Comincia la tornata dei time-attack! D’ora in avanti prenderemo in considerazione solo la classifica combinata delle libere. 11.24 Pessimi segnali comunque per il Dovi, davvero in grande difficoltà su ... Leggi su oasport (Di sabato 17 ottobre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11.31 Niente da fare per Bagnaia e Miller, che fanno fatica a migliorare le prestazioni di ieri pomeriggio in attesa di montare una nuova coppia di gomme morbide. 11.29 Lehanno già montato un primo treno di gomme morbide nuove senza riuscire ad avvicinare il Q2. A breve l’ultimo time-attack! 11.26 Nella combinata Vinales è sempre al comando in 1’47″7 davanti a Quartararo, Morbidelli e Nakagami, risalito stamane in quarta piazza in 1’48″3. Completano la top10 Mir, Crutchlow, Aleix e Pol Espargarò, Alex Marquez e Rins. 11.25 Comincia la tornata dei time-attack! D’ora in avanti prenderemo in considerazione solo la classifica combinata delle libere. 11.24 Pessimi segnali comunque per il Dovi, davvero in grande difficoltà su ...

