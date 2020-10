Il Covid manda in fumo il lavoro di 219.000 autonomi in un anno (Di sabato 17 ottobre 2020) ANSA, - ROMA, 17 OTT - Tra il II trimestre 2019 e quello di quest'anno, su 841.000 posti di lavoro perduti, 219.000 son stati quelli degli autonomi, comparto "passato da 5,4 a 5,1 milioni di occupati, ... Leggi su corrieredellosport (Di sabato 17 ottobre 2020) ANSA, - ROMA, 17 OTT - Tra il II trimestre 2019 e quello di quest', su 841.000 posti diperduti, 219.000 son stati quelli degli, comparto "passato da 5,4 a 5,1 milioni di occupati, ...

Per il 79% dei professionisti, nei mesi bui dell'emergenza Covid (aprile e maggio), le entrate sono scese, ma per il 35,8% il calo è stato "superiore al 50%". Lo scrivono i consulenti del lavoro, in ...

