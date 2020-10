Coprifuoco sì o no? Il governo frena, il Dpcm non è ancora pronto e Conte parla domani (Di sabato 17 ottobre 2020) Coprifuoco, chiusure, nuovo lockdown. Le voci continuano a rincorrersi, i contagi avanzano senza sosta ma il Dpcm non è ancora stato approvato e gli italiani restano col fiato sospeso. Fonti di Palazzo Chigi specificano che è iniziato ieri sera un confronto con i capidelegazione, proseguito oggi con le Regioni, gli Enti locali e anche con il Cts per ascoltare le voci dei territori e degli esperti in modo da approntare le soluzioni migliori per affrontare questa nuova ondata di contagio e tutelare nel modo più efficace gli interessi sanitari e socio-economici di tutti i cittadini. Le uniche misure di restrizione veritiere saranno quelle Contenute nel Dpcm che verrà emanato non appena definito il quadro di intervento. Le anticipazioni che si stanno rincorrendo ... Leggi su iltempo (Di sabato 17 ottobre 2020), chiusure, nuovo lockdown. Le voci continuano a rincorrersi, i contagi avanzano senza sosta ma ilnon èstato approvato e gli italiani restano col fiato sospeso. Fonti di Palazzo Chigi specificano che è iniziato ieri sera un confronto con i capidelegazione, proseguito oggi con le Regioni, gli Enti locali e anche con il Cts per ascoltare le voci dei territori e degli esperti in modo da approntare le soluzioni migliori per affrontare questa nuova ondata di contagio e tutelare nel modo più efficace gli interessi sanitari e socio-economici di tutti i cittadini. Le uniche misure di restrizione veritiere saranno quellenute nelche verrà emanato non appena definito il quadro di intervento. Le anticipazioni che si stanno rincorrendo ...

Coronavirus, a Parigi scocca l’ultima mezzanotte. La Ville Lumière spegne teatri e bistrot

Da oggi per quattro settimane sarà vietato uscire di casa dalle 21 alle 6 di mattina: ieri 25.086 contagi e 122 morti ...

