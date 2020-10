Cassano gioca il derby: “Inter deve vincere ma Conte sbaglia con Eriksen. Lukaku? Meglio Ibrahimovic…” (Di sabato 17 ottobre 2020) Lunga ed interessante intervista rilasciata da Antonio Cassano a La Gazzetta dello Sport. L'ex attaccante ha giocato il suo derby di Milano, in programma questa sera per la quarta giornata di Serie A, parlando a lungo delle tematiche calde della gara. Da Conte al duello tra bomber Lukaku-Ibrahimovic.Cassano gioca il derbycaption id="attachment 1022711" align="alignnone" width="659" Ibrahimovic (getty images)/caption"Il derby arriva troppo presto, siamo alla 4^ giornata, c’è il tempo per recuperare. Però chi ha più da perdere è l’Inter", ha detto Cassano. "Su Conte devo dire che pensavo non rimanesse dopo lo sfogo di fine torneo nell'anno scorso ma evidentemente lo ... Leggi su itasportpress (Di sabato 17 ottobre 2020) Lunga ed interessante intervista rilasciata da Antonioa La Gazzetta dello Sport. L'ex attaccante hato il suodi Milano, in programma questa sera per la quarta giornata di Serie A, parlando a lungo delle tematiche calde della gara. Daal duello tra bomber-Ibrahimovic.ilcaption id="attachment 1022711" align="alignnone" width="659" Ibrahimovic (getty images)/caption"Ilarriva troppo presto, siamo alla 4^ giornata, c’è il tempo per recuperare. Però chi ha più da perdere è l’Inter", ha detto. "Sudevo dire che pensavo non rimanesse dopo lo sfogo di fine torneo nell'anno scorso ma evidentemente lo ...

Gazzetta_it : Antonio #Cassano gioca per noi il derby: '#Conte deve vincere e con #Eriksen sta sbagliando. #Ibrahimovic è il top,… - ItaSportPress : Cassano gioca il derby: 'Inter deve vincere ma Conte sbaglia con Eriksen. Lukaku? Meglio Ibrahimovic...' -… - CarloCeciarelli : RT @Gazzetta_it: Antonio #Cassano gioca per noi il derby: '#Conte deve vincere e con #Eriksen sta sbagliando. #Ibrahimovic è il top, meglio… - InterClubNW : RT @Gazzetta_it: Antonio #Cassano gioca per noi il derby: '#Conte deve vincere e con #Eriksen sta sbagliando. #Ibrahimovic è il top, meglio… - _enz29 : RT @Gazzetta_it: Antonio #Cassano gioca per noi il derby: '#Conte deve vincere e con #Eriksen sta sbagliando. #Ibrahimovic è il top, meglio… -