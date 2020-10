Bundesliga 2020/2021, Weghorst salva il Wolfsburg: 1-1 col Monchengladbach (Di sabato 17 ottobre 2020) Borussia Monchengladbach e Wolfsburg si spartiscono un punto che non serve a nessuna delle due squadre per riscattare un avvio di stagione in chiaroscuro. La quarta giornata di Bundesliga 2020/2021 offre un pareggio per 1-1 con un match che si è acceso solamente nel secondo tempo dopo una prima frazione di gioco sottotono. Al 78′ si sblocca la partita: Lacroix sbaglia un retropassaggio, Embolo ne approfitta e viene steso in area da Casteels. Dagli undici metri si presenta Hoffmann che non sbaglia. Ma all’85’ c’è il pareggio: Weghorst si fionda su un pallone vagante in area e lo scaglia alle spalle di Somme per il definitivo 1-1. Leggi su sportface (Di sabato 17 ottobre 2020) Borussiasi spartiscono un punto che non serve a nessuna delle due squadre per riscattare un avvio di stagione in chiaroscuro. La quarta giornata dioffre un pareggio per 1-1 con un match che si è acceso solamente nel secondo tempo dopo una prima frazione di gioco sottotono. Al 78′ si sblocca la partita: Lacroix sbaglia un retropassaggio, Embolo ne approfitta e viene steso in area da Casteels. Dagli undici metri si presenta Hoffmann che non sbaglia. Ma all’85’ c’è il pareggio:si fionda su un pallone vagante in area e lo scaglia alle spalle di Somme per il definitivo 1-1.

