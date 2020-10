Vicenza, trova 35mila euro in un cassetto: il gesto nobile (Di venerdì 16 ottobre 2020) Vicenza, trova 35mila euro in un cassetto. Un disoccupato, che aveva tenuto per sè il mobile dopo un trasloco, decide di agire secondo coscienza Disoccupato, con un sussidio mensile minimo di poco superiore ai 200 euro e residente in un monolocale del Comune. Eppure un 59enne che vive a Vicenza non ha esitato un attimo … L'articolo proviene da . Leggi su inews24 (Di venerdì 16 ottobre 2020)in un. Un disoccupato, che aveva tenuto per sè il mobile dopo un trasloco, decide di agire secondo coscienza Disoccupato, con un sussidio mensile minimo di poco superiore ai 200e residente in un monolocale del Comune. Eppure un 59enne che vive anon ha esitato un attimo … L'articolo proviene da .

