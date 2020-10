Uomini e Donne, svelato il motivo per il quale sono sparite le mascherine trasparenti (Di venerdì 16 ottobre 2020) Perché a Uomini e Donne sono sparite le mascherine trasparenti? Il motivo Lo scorso settembre nel pomeriggio di Canale 5 è tornato Uomini e Donne che ha preso il posto della soap opera turca DayDreamer – Le Ali del Sogno. Nelle prime due settimane di programmazione nel dating show di Maria De Filippi erano presenti delle mascherine trasparenti, ma dopo quel periodo sono sparite nel nulla. Per quale motivo? La ragione sarebbe dello stop è da attribuire al Comitato Tecnico Scientifico che ha condannato l’uso delle mascherine di plastica trasparente. Infatti, queste ultime sarebbero ... Leggi su kontrokultura (Di venerdì 16 ottobre 2020) Perché ale? IlLo scorso settembre nel pomeriggio di Canale 5 è tornatoche ha preso il posto della soap opera turca DayDreamer – Le Ali del Sogno. Nelle prime due settimane di programmazione nel dating show di Maria De Filippi erano presenti delle, ma dopo quel periodonel nulla. Per? La ragione sarebbe dello stop è da attribuire al Comitato Tecnico Scientifico che ha condannato l’uso delledi plastica trasparente. Infatti, queste ultime sarebbero ...

