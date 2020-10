Tfr Tfs dipendenti pubblici | sbloccato quasi l’anticipo fino a 45 mila euro

Leggi su leggioggi

(Di venerdì 16 ottobre 2020)l’anticipo Tfr/Tfsgrazie all’approvazione dell’accordo che, una volta firmato dai ministeri compenti, darà ufficialmente il via all’anticipo dei soldi per gli statali. Il Consiglio di amministrazione dell’Inps ha infatti approvato la Convenzione che consente l’affidamento all’Inps della gestione del Fondo di garanzia per l’accesso all’anticipo finanziario dei trattamenti TFS/TFR spettanti ai. Come riporta la nota Inps – la Convenzione in oggetto passa ora alla firma di Ministero dell’Economia e Ministero del Lavoro, quali aderenti all’accordo quadro, approvato con D.M. 19 agosto 2020, insieme al Dipartimento della Funzione Pubblica. Una volta perfezionata la firma del ...