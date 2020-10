Tale e quale show: Giulia Sol è Alessandra Amoroso (video e gallery) (Di venerdì 16 ottobre 2020) Nel corso della quinta puntata del 16 ottobre 2020 della decima edizione di Tale e quale show, il programma di Carlo Conti in onda nel venerdì di Rai1, abbiamo visto anche Giulia Sol nei panni di Alessandra Amoroso, con un medley di “Mambo salentino” e “Karaoke”. La giuria del Talent-varietà, formata da Loretta Goggi, Giorgio Panariello e Vincenzo Salemme, con il quarto giudice Nino Frassica, ha valutato la sua performance. Buono il trucco, un po’ meno la voce, che sapeva di storpiatura più che di imitazione. Potete vedere l’esibizione di Giulia Sol di stasera nel video che vi proponiamo. A seguire alcune immagini di quanto andato in onda. video ... Leggi su ascoltitv (Di venerdì 16 ottobre 2020) Nel corso della quinta puntata del 16 ottobre 2020 della decima edizione di, il programma di Carlo Conti in onda nel venerdì di Rai1, abbiamo visto ancheSol nei panni di, con un medley di “Mambo salentino” e “Karaoke”. La giuria delnt-varietà, formata da Loretta Goggi, Giorgio Panariello e Vincenzo Salemme, con il quarto giudice Nino Frassica, ha valutato la sua performance. Buono il trucco, un po’ meno la voce, che sapeva di storpiatura più che di imitazione. Potete vedere l’esibizione diSol di stasera nelche vi proponiamo. A seguire alcune immagini di quanto andato in onda....

