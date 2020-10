Se la salute diventa un problema di ordine pubblico… (Di venerdì 16 ottobre 2020) C’è una grammatica dell’emergenza che, in Italia, si declina insieme ai termini “commissario straordinario” e “semplificazione” e che la crisi sanitaria in corso ci ha reso tristemente nota. E’ il segno del fallimento della amministrazione ordinaria. Ad esempio: in Italia esisteva un piano per la gestione delle epidemie prima di febbraio 2020? Esistevano scorte di emergenza di DPI e presidi sanitari? Forse. Ma all’atto pratico ha poca importanza perché non ha funzionato nulla in questi mesi. E’ quel che accade quando un sistema pubblico progettato per determinate funzioni diventa soltanto una valvola di spesa, finendo per fare tutt’altro rispetto a quello che dovrebbe fare. Il male dell’Italia è questo: nessuno fa quel che dovrebbe, ma tutti rispondono ad altri scopi, personali o di ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 16 ottobre 2020) C’è una grammatica dell’emergenza che, in Italia, si declina insieme ai termini “commissario straordinario” e “semplificazione” e che la crisi sanitaria in corso ci ha reso tristemente nota. E’ il segno del fallimento della amministrazione ordinaria. Ad esempio: in Italia esisteva un piano per la gestione delle epidemie prima di febbraio 2020? Esistevano scorte di emergenza di DPI e presidi sanitari? Forse. Ma all’atto pratico ha poca importanza perché non ha funzionato nulla in questi mesi. E’ quel che accade quando un sistema pubblico progettato per determinate funzionisoltanto una valvola di spesa, finendo per fare tutt’altro rispetto a quello che dovrebbe fare. Il male dell’Italia è questo: nessuno fa quel che dovrebbe, ma tutti rispondono ad altri scopi, personali o di ...

