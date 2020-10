Se Facebook e Twitter censurano le notizie scomode sul figlio di Biden (Di venerdì 16 ottobre 2020) Democrazia e social media sono compatibili? A giudicare dalle ultime notizie, no. E il problema non è certo il Presidente Usa Donald Trump, additato dalla sinistra dem come una minaccia per la democrazia. Perché in maniera del tutto arbitraria e francamente incomprensibile, Facebook e Twitter hanno deciso di limitare la diffusione di un articolo-inchiesta del … InsideOver. Leggi su it.insideover (Di venerdì 16 ottobre 2020) Democrazia e social media sono compatibili? A giudicare dalle ultime, no. E il problema non è certo il Presidente Usa Donald Trump, additato dalla sinistra dem come una minaccia per la democrazia. Perché in maniera del tutto arbitraria e francamente incomprensibile,hanno deciso di limitare la diffusione di un articolo-inchiesta del … InsideOver.

seanhannity : Facebook, Twitter: Silicon Valley Fascism - reportrai3 : Esclusiva #Report Un nuovo clamoroso conflitto di interesse esplode in Regione #Lombardia ??… - senborgonzoni : La pochezza e miseria di alcuni, non si ferma neanche davanti alla morte... Jole era una grande donna e un grande… - JohnHard3 : RT @Mov5Stelle: Con il #DecretoAgosto le imprese del settore turistico e termale potranno accedere a un credito di imposta del 65%, rispett… - GaetaninoMolino : RT @AntonellaRuth1: Paola Castellaro, questa indegna si è permessa di esultare per la scomparsa della nostra Jole Santelli. Schifosa e in… -

Ultime Notizie dalla rete : Facebook Twitter Trump minaccia Facebook e Twitter, 'via l'immunità' Agenzia ANSA 'Vendemmia a Torino', 'Portici Divini' e 'Torino Wine Week' uniscono le forze per una kermesse di eccellenza

I grandi eventi del vino a Torino ripartono insieme: da venerdì 23 ottobre a martedì 24 novembre le celebri rassegne delle eccellenze vitivinicole piemontesi e del territorio torinese “Vendemmia a Tor ...

Usa 2020, Trump e Biden insieme spendono su Facebook 1,5 milioni di dollari al giorno

Notizie e approfondimenti quotidiani sul digitale a cura di Reputation Manager, la società di riferimento in Italia per l'analisi, la gestione e la costruzione della reputazione online. Quanto spendon ...

I grandi eventi del vino a Torino ripartono insieme: da venerdì 23 ottobre a martedì 24 novembre le celebri rassegne delle eccellenze vitivinicole piemontesi e del territorio torinese “Vendemmia a Tor ...Notizie e approfondimenti quotidiani sul digitale a cura di Reputation Manager, la società di riferimento in Italia per l'analisi, la gestione e la costruzione della reputazione online. Quanto spendon ...