LIVE MotoGP, GP Aragon 2020 in DIRETTA: via alla FP1, temperature fredde sulla pista. Dovizioso e Ducati in cerca di feeling (Di venerdì 16 ottobre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10.33: Detto, fatto. Pol Espargaro in vetta con il crono di 1’51″034 con 18 millesimi di vantaggio su Quartararo e 0″832 su Morbidelli. Dovizioso è 15° a 3″464, girando su un ritmo lento. 10.32: Morbidelli si migliora, portandosi davanti con il crono di 1’52″704. Condizioni di pista però in miglioramento e pioggia di caschi rossi. 10.30: Cancellato il tempo a Quartararo per essere andato oltre i limiti della pista, Lecuona dunque davanti a tutti con il tempo di 1’52″704 a precedere di 117 millesimi e di 135 Crutchlow. Attenzione a Morbidelli che sta migliorando. 10.28: Quartararo parte forte con il crono di 1’54″484 con 338 millesimi di vantaggio sulla KTM di Lecuona ... Leggi su oasport (Di venerdì 16 ottobre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA10.33: Detto, fatto. Pol Espargaro in vetta con il crono di 1’51″034 con 18 millesimi di vantaggio su Quartararo e 0″832 su Morbidelli.è 15° a 3″464, girando su un ritmo lento. 10.32: Morbidelli si migliora, portandosi davanti con il crono di 1’52″704. Condizioni diperò in miglioramento e pioggia di caschi rossi. 10.30: Cancellato il tempo a Quartararo per essere andato oltre i limiti della, Lecuona dunque davanti a tutti con il tempo di 1’52″704 a precedere di 117 millesimi e di 135 Crutchlow. Attenzione a Morbidelli che sta migliorando. 10.28: Quartararo parte forte con il crono di 1’54″484 con 338 millesimi di vantaggioKTM di Lecuona ...

SkySportMotoGP : ?? SPOSTATO IL VIA DELLE FP1 #MotoGP ?? ?? Inizio alle 10.25 per il troppo freddo all'@AragonMotorLand Il LIVE ?… - zazoomblog : LIVE MotoGP GP Aragon 2020 in DIRETTA: Dovizioso vuol trovare la quadra nella FP1 inizio ritardato alle 10.25 per i… - SabriYellow46 : RT @SkySportMotoGP: ?? SPOSTATO IL VIA DELLE FP1 #MotoGP ?? ?? Inizio alle 10.25 per il troppo freddo all'@AragonMotorLand Il LIVE ? https://… - GabryIonesc2 : RT @SkySportMotoGP: ?? SPOSTATO IL VIA DELLE FP1 #MotoGP ?? ?? Inizio alle 10.25 per il troppo freddo all'@AragonMotorLand Il LIVE ? https://… - vjhiguerac : RT @SkySportMotoGP: ?? SPOSTATO IL VIA DELLE FP1 #MotoGP ?? ?? Inizio alle 10.25 per il troppo freddo all'@AragonMotorLand Il LIVE ? https://… -