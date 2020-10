Le 10 Regioni a rischio lockdown (Di venerdì 16 ottobre 2020) Nel report settimanale sulla situazione del Coronavirus in Italia l’Istituto Superiore di Sanità porge un”invito alle Regioni, “in raccordo con il ministero della Salute, a realizzare una rapida analisi del rischio, anche a livello sub-regionale, e di valutare il tempestivo innalzamento delle misure di contenimento e mitigazione nelle aree maggiormente affette”. Qualche giorno fa il Piano da 123 pagine messo a punto da Cts, ministero della Salute, Iss e Regioni descriveva la situazione in cui ci possono essere dei lockdown a livello locale. Si tratta del terzo scenario, quello in cui l’indice RT si trova tra 1,25 e 1,5. In questo momento le Regioni con un RT in quel range sono 10, scrive La Stampa: Chiusure sparse qua e là che potrebbero essere solo ... Leggi su nextquotidiano (Di venerdì 16 ottobre 2020) Nel report settimanale sulla situazione del Coronavirus in Italia l’Istituto Superiore di Sanità porge un”invito alle, “in raccordo con il ministero della Salute, a realizzare una rapida analisi del, anche a livello sub-regionale, e di valutare il tempestivo innalzamento delle misure di contenimento e mitigazione nelle aree maggiormente affette”. Qualche giorno fa il Piano da 123 pagine messo a punto da Cts, ministero della Salute, Iss edescriveva la situazione in cui ci possono essere deia livello locale. Si tratta del terzo scenario, quello in cui l’indice RT si trova tra 1,25 e 1,5. In questo momento lecon un RT in quel range sono 10, scrive La Stampa: Chiusure sparse qua e là che potrebbero essere solo ...

