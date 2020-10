In The Resident 4 una new entry da Le Regole del Delitto Perfetto (Di venerdì 16 ottobre 2020) The Resident 4 schiera una new entry che arriva direttamente da Le Regole del Delitto Perfetto: Conrad Ricamora entra nel cast del medical drama di Fox e apparirà nei nuovi episodi attualmente in produzione, attesi in onda negli Stati Uniti nel 2021. Ricamora ha interpretato per sei stagioni il ruolo di Oliver Hampton in How To Get Away With Murder, talentuoso informatico prestato al lavoro sporco per il team di Annalise Keating (il premio Oscar ed Emmy Viola Davis), nonché marito dell’aspirante penalista Connor Walsh (Jack Falahee). La serie si è conclusa quest’anno con la sua sesta ed ultima stagione su ABC. In The Resident 4 Conrad Ricamora interpreterà il dottor Jake Wong, un chirurgo plastico dichiaratamente omosessuale che si diletta ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 16 ottobre 2020) The4 schiera una newche arriva direttamente da Ledel: Conrad Ricamora entra nel cast del medical drama di Fox e apparirà nei nuovi episodi attualmente in produzione, attesi in onda negli Stati Uniti nel 2021. Ricamora ha interpretato per sei stagioni il ruolo di Oliver Hampton in How To Get Away With Murder, talentuoso informatico prestato al lavoro sporco per il team di Annalise Keating (il premio Oscar ed Emmy Viola Davis), nonché marito dell’aspirante penalista Connor Walsh (Jack Falahee). La serie si è conclusa quest’anno con la sua sesta ed ultima stagione su ABC. In The4 Conrad Ricamora interpreterà il dottor Jake Wong, un chirurgo plastico dichiaratamente omosessuale che si diletta ...

Il medical drama della FOX The Resident ha ingaggiato la star de Le regole del delitto perfetto Conrad Ricamora per un ruolo ricorrente nella quarta stagione, il cui debutto ricordiamo è stato postici ...

