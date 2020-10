Icardi: "C'è un ottimo legame con Mbappé" (Di venerdì 16 ottobre 2020) "C'è un ottimo legame con Mbappé". L'ex attaccante argentino dell'Inter (ora al Paris Saint Germain) Mauro Icardi , commenta il lavoro in campo insieme al centravanti francese. Leggi su feedpress.me (Di venerdì 16 ottobre 2020) "C'; uncon;". L'ex attaccante argentino dell'Inter (ora al Paris Saint Germain) Mauro, commenta il lavoro in campo insieme al centravanti francese.

clikservernet : Un pezzo di Serie A a Parigi: da Icardi a Kean passando per Florenzi - mttgrd : Guarin - Palacio - Icardi - Ince - Noovyis : (Un pezzo di Serie A a Parigi: da Icardi a Kean passando per Florenzi) Playhitmusic - - Toz716 : @ChampionsLeague @Inter_en Mauro icardi?? - calciomercatoit : ??#InterMilan - L'idea di #Rindone: #Icardi in rossonero -