Glaucoma | 8 persone su 10 a rischio | ma non si sottopongono alle visite

(Di venerdì 16 ottobre 2020) Ottosu dieci, seppure adi, non sioculistiche regolari con ildi perdere il campo visivo senza accorgersene. Il, malattia oculare dovuta generalmente a una pressione dell’occhio troppo elevata, nelle sue fasi iniziali passa infatti spesso inosservato e quando iniziano a comparire i primi segnali l’integrità dell’occhio è già compromessa. In Italia ne sono affette oltre un milione di, ma una su due ancora non sa di esserlo. La patologia, seconda causa di cecità al mondo dopo la cataratta (ma prima a carattere irreversibile), ha una prevalenza di circa il 2,5% nella popolazione sopra i 40 anni di età. Secondo le ultime stime ...